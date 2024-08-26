Незаконную рекламу и граффити устранили на остановках на 24 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали нарушения, связанные с размещением незаконной рекламы и граффити на 25 дорогах в 15 округах на объектах дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От граффити очистили дорожные знаки на проспекте Ракетостроителей и ул. Московской в Долгопрудном, ул. Центральной в Щелкове, ул. Коммунальной в Королеве, ул. Энергетиков в Дедовске, улицах 50 лет Октября и Комсомольской в Красногорске. В Богородском округе очистили от граффити и рекламы остановочные павильоны на Бисеровском шоссе в п. Рыбхоз, ул. Малой Московской в г. Старая Купавна, ул. Заводской в г. Электроугли. Также привели в нормативное состояние остановочные павильоны на Ярославском шоссе в Пушкино и от граффити очистили опору линии наружного освещения на Центральном проезде в Ивантеевке.

Специалисты ликвидировали несанкционированную рекламу на автобусных остановках на ул. Первомайской в Лосино-Петровском, на 44-м км Пятницкого шоссе в Солнечногорске, на ул. Академика Горячкина в в поселке Подольской машинно-испытательной станции и на ул. Газовиков в поселке Развилка Ленинского округа.

Также от наружной рекламы были очищены дорожные знаки в Жуковском на улице Гагарина и в Долгопрудном на 1-й Советской улице. А еще реклама была ликвидирована с опор уличного освещения в Балашихе в микрорайоне Кучино на Центральной улице, в Люберцах на Октябрьском проспекте.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.