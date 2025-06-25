Незаконную парковку на 64 машиноместа демонтируют в Люберцах

Всего в округе планируется снести более 20 таких объектов.

«Незаконную крытую парковку на 64 машиноместа возле дома № 14 на Октябрьском проспекте на муниципальной земле построили в 2010 году. При этом разрешительных документов на возведение паркинга не было. В конце 2024 года было принято решение о сносе данного объекта. После завершения демонтажа здесь будет обустроена муниципальная парковка, при этом количество машиномест увеличится до 100», — сообщил начальник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

В настоящее время совместно с жителями прорабатывается вопрос: на каких условиях здесь можно будет оставлять транспорт.

Работа по ликвидации незаконных крытых парковок в городском округе Люберцы продолжится. Выявлено более 20 таких объектов. В ближайшее время собственникам стоянок направят требование о добровольном демонтаже. В противном случае самовольные постройки будут сносить принудительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.