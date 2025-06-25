Незаконную парковку на 64 машиноместа демонтируют в Люберцах
Фото - © Администрация г.о. Люберцы
В городском округе Люберцы начался демонтаж незаконной крытой парковки вблизи дома № 14 на Октябрьском проспекте, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в округе планируется снести более 20 таких объектов.
«Незаконную крытую парковку на 64 машиноместа возле дома № 14 на Октябрьском проспекте на муниципальной земле построили в 2010 году. При этом разрешительных документов на возведение паркинга не было. В конце 2024 года было принято решение о сносе данного объекта. После завершения демонтажа здесь будет обустроена муниципальная парковка, при этом количество машиномест увеличится до 100», — сообщил начальник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Геннадий Голованов.
В настоящее время совместно с жителями прорабатывается вопрос: на каких условиях здесь можно будет оставлять транспорт.
Работа по ликвидации незаконных крытых парковок в городском округе Люберцы продолжится. Выявлено более 20 таких объектов. В ближайшее время собственникам стоянок направят требование о добровольном демонтаже. В противном случае самовольные постройки будут сносить принудительно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.