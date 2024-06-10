Несколько улиц в центре Москвы временно перекроют 11 июня из-за концерта

11 июня из-за проведения концерта, посвященного Дню России, на нескольких улицах в центре Москвы временно закроют движение для транспорта, сообщается на сайте мэра столицы.

Движение перекроют с 07:00 до 23:00 по Ильинке от Новой площади до Красной площади, по Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Помимо этого, для машин будет закрыт проезд от Ильинки до Варварки в районе дома № 5 на Красной площади.

Также в понедельник нельзя парковать автомобили на Фрунзенской набережной, а 11 июня с 00:01 до окончания мероприятия — на Ильинке и Варварке.

Водителям советуют заранее строить маршруты и учитывать все ограничения.