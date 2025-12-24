сегодня в 13:49

Несколько улиц перекрыли для движения транспорта в центре Москвы

В среду движение транспорта временно закрыто на нескольких участках в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Так, въезд перекрыт на улице Тверская в районе Пушкинской площади по направлению в центр, в Большом Путинковском переулке, на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной, на улице Большая Дмитровка. Объезд возможен через улицу Неглинная.

Кроме того, закрыто движение в Дмитровском переулке и в Глинищевском переулке.

Автомобилистам рекомендуют заранее строить маршруты с учетом перекрытий.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки в столице достигли 7 баллов по состоянию на 13:49.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.