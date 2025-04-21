Неопознанный летающий объект кружил над Львовом почти три часа

Начиная с 24 февраля 2022 года, воздушное пространство Украины полностью закрыто как для международных, так и для внутренних авиарейсов. Однако 21 апреля над Львовом почти три часа кружил неопознанный летающий объект, об этом свидетельствуют данные с сервиса Flightradar24 .

На данный момент неопознанный летающий объект — это единственный объект, засветившийся в небе над Украиной в период действия закрытого неба.

В 11:41 по московскому времени, которое совпадает с местным, в небе над Львовом засветился самолет с кодом WELCOME. Его маршрут напоминает контур человека или пятиконечную звезду, информация о месте прибытия и типе воздушного судна не предоставлена.

«Самым отслеживаемым рейсом прямо сейчас является НЛО (неопознанный летающий объект — ред.) с позывным WELCOME недалеко от Львова, Украина», — говорится в сообщении Flightradar24 в соцсети X.