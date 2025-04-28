Неизбежный рост: с 1 мая взлетят цены на импортные автомобили в России

В цену машины дополнительно включат разницу между таможенными пошлинами ЕАЭС и внутренними российскими ставками, а также перерасчеты по акцизам и НДС. В результате ожидается повышение стоимости автомобилей в среднем на 20–25%, особенно это затронет коммерческий транспорт, где и стоимость единицы, и объем закупок значительны — в зависимости от типа транспортного средства, отмечает эксперт.

Для рынка грузоперевозок это приведет к серьезным последствиям, подчеркивает Иванов. Во-первых, обновление автопарка станет значительно дороже. Логистические компании малого и среднего бизнеса, приобретающие импортные тягачи и фургоны, столкнутся с увеличением затрат на сотни тысяч рублей за одну машину. Во-вторых, повышение цен на автомобили вызовет рост арендных ставок на транспорт, что неизбежно скажется на конечной стоимости перевозок. Уже сейчас компании начинают закладывать эти дополнительные расходы в тарифы, особенно при заключении долгосрочных договоров.

«Ситуацию осложнит возможное сокращение поставок новых автомобилей: снижение покупательской способности приведет к уменьшению объемов импорта. При этом рынок подержанных грузовиков, напротив, будет расти, что приведет к увеличению срока эксплуатации техники и, как следствие, к росту затрат на ремонт и обслуживание. В конечном счете это негативно повлияет не только на логистику, но и на смежные отрасли — интернет-торговлю и строительство», — резюмирует эксперт.