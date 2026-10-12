Не оплатили топливо: рейс Тунис-Москва вынужденно сел в Нижнем Новгороде

Самолет, летевший из Туниса в Москву, вынужденно сел в Нижнем Новгороде. При этом пассажиров не выпускали более 6 часов, так как авиакомпания не хотела «оплачивать топливо» для дальнейшего полета, сообщает «Осторожно, новости» .

Туристы отметили, что вылетели из Монастира в аэропорт Шереметьево днем 11 октября. Их рейс 5P 014 должен был приземлиться в столице примерно в 21 час. Незадолго до прибытия им сказали, что небо над Москвой закрыто из-за угрозы атаки БПЛА, поэтому борт отправился в Нижний Новгород.

После приземления люди провели в салоне почти 6,5 часа. Они пожаловались, что сначала бортпроводники говорили, что скоро самолет взлетит, но потом командир объявил пассажирам, что перевозчик не будет оплачивать топливо.

«Потом нам сказали, что топливо не хочет оплачивать уже российская сторона, а затем — что в аэропорту оно просто закончилось из-за того, что там скопилось много самолетов», — пояснили пассажиры.

По словам туристов, через несколько часов на лайнер поднялась представительница аэропорта. Она сказала, что из самолета людей не выпустят. При этом женщина сослалась на то, что путешественники выбрали зарубежную авиакомпанию, поэтому это их вина.

В итоге в Шереметьево рейс вылетел через 6,5 часа.

«Воду и питание не давали, туалеты не работали, была духота. На борту было полно пожилых людей и детей, были беременные женщины. Только перед вылетом, наконец, дали по бутылке воды и печенье», — подчеркнули пассажиры.

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