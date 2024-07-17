Названы районы Петербурга, где ограничат движение с 18 июля

18 июля в ряде районов Санкт-Петербурга ограничат транспортное движение. Речь идет в том числе об Адмиралтейском и Выборгском районах, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Выборгском районе до 20 июля будет затруднено движение у улицы Сергея Марго по Удельному проспекту. Из-за работ по устройству теплосети до 25 августа будет ограничено движение Большому Сампсониевскому проспекту на пересечении с улицей Комиссара Смирнова. С 18 июля по 14 августа будет закрыто движение по улице Комиссара Смирнова у перекрестка с Большим Сампсониевским проспектом.

Между тем в Красногвардейском районе автомобилистам стоит подготовиться к ограничению движения почти на неделю — с 18 по 24 июля. Временные ограничения распространятся на проспект Энергетиков — участок на пересечении с Партизанской улицей.

В Адмиралтейском районе с 18 по 26 июля ограничат проезд по проспекту Римского-Корсакова. Автомобилисты не смогут проехать от Вознесенского проспекта до Садовой улицы.