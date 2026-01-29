Названы причины снижения смертности в результате ДТП в Петербурге

По данным статистики МВД России, в 2025 году Санкт-Петербург продемонстрировал значительный прогресс в области снижения смертности в результате ДТП, войдя в число лидеров по этому показателю, сообщает «Бриф24» .

Эксперт из рабочей группы при правительстве РФ, занимающейся вопросами безопасности дорожного движения, Дмитрий Попов подчеркнул, что достижение таких результатов стало возможным благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности на дорогах.

По информации комитета по транспорту, в 2025 году показатель смертности в результате ДТП в Петербурге составил 2,6 случая на 100 тысяч горожан, что существенно ниже среднего показателя по стране. Число жертв аварий по вине водителей уменьшилось на 78%. Исполняющий обязанности председателя комитета Дмитрий Ваньчков заявил, что этих успехов удалось достичь благодаря последовательным изменениям в организации дорожного движения, в основе которых лежат цифровой мониторинг, развитие дорожной инфраструктуры и активная работа с опасными участками дорог.

Особое значение придается адресным мерам по улучшению ситуации в зонах, характеризующихся повышенной опасностью. В 2024 году в Петербурге было определено 72 таких участка, на 54 из которых были размещены комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений, а на оставшихся 18 проводились необходимые работы. За первые три квартала 2025 года было выявлено 23 участка с высоким уровнем опасности, 7 из которых уже оснащены системами фотовидеоконтроля, а на остальных 16 установка оборудования запланирована до конца 2026 года.

Дмитрий Попов акцентировал внимание на том, что улучшение позиций Петербурга в рейтинге МВД обусловлено планомерной и разносторонней работой органов власти, отвечающих за транспортную инфраструктуру и организацию дорожного движения. Он отметил значимость таких факторов, как качество уборки и содержания дорог, организация движения транспорта, создание комфортных условий для пешеходов, что в совокупности способствует повышению безопасности на дорогах.

