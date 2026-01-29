Названы причины снижения смертности в результате ДТП в Петербурге
По данным статистики МВД России, в 2025 году Санкт-Петербург продемонстрировал значительный прогресс в области снижения смертности в результате ДТП, войдя в число лидеров по этому показателю, сообщает «Бриф24».
Эксперт из рабочей группы при правительстве РФ, занимающейся вопросами безопасности дорожного движения, Дмитрий Попов подчеркнул, что достижение таких результатов стало возможным благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности на дорогах.
По информации комитета по транспорту, в 2025 году показатель смертности в результате ДТП в Петербурге составил 2,6 случая на 100 тысяч горожан, что существенно ниже среднего показателя по стране. Число жертв аварий по вине водителей уменьшилось на 78%. Исполняющий обязанности председателя комитета Дмитрий Ваньчков заявил, что этих успехов удалось достичь благодаря последовательным изменениям в организации дорожного движения, в основе которых лежат цифровой мониторинг, развитие дорожной инфраструктуры и активная работа с опасными участками дорог.
Особое значение придается адресным мерам по улучшению ситуации в зонах, характеризующихся повышенной опасностью. В 2024 году в Петербурге было определено 72 таких участка, на 54 из которых были размещены комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений, а на оставшихся 18 проводились необходимые работы. За первые три квартала 2025 года было выявлено 23 участка с высоким уровнем опасности, 7 из которых уже оснащены системами фотовидеоконтроля, а на остальных 16 установка оборудования запланирована до конца 2026 года.
Дмитрий Попов акцентировал внимание на том, что улучшение позиций Петербурга в рейтинге МВД обусловлено планомерной и разносторонней работой органов власти, отвечающих за транспортную инфраструктуру и организацию дорожного движения. Он отметил значимость таких факторов, как качество уборки и содержания дорог, организация движения транспорта, создание комфортных условий для пешеходов, что в совокупности способствует повышению безопасности на дорогах.
