Названы последствия новых правил страхования перевозчиков такси

С 1 сентября вступят в силу требования по покупке полисов обязательного страхования гражданской̆ ответственности перевозчика такси (ОСГОП). Такое нововведение оправдано и положительно скажется и на такси, и на пассажирах. Например, будут увеличены выплаты пострадавшим в ДТП, сообщил РИАМО предприниматель, эксперт по вопросам стратегии международного бизнеса Евгений Джао.

Общественный совет по развитию такси выдвинул предложение об отсрочке новых правил страхования ОСГОП для такси до 2028 года, объясняя его обеспокоенностью, связанной с возможным повышением цен на услуги и теоретической возможностью неудобства введения новых ОСГОП.

Например, совет беспокоили такие вопросы, как сложная доступность ОСАГО для такси, необходимость переоформления годового полиса ОСГОП при смене транспортного средства, проблема мошенничества в страховании и неравноправные выплаты по ущербам в случае ДТП.

«Простыми словами — опасения связаны с неудобством и рисками скачка стоимости услуги», — говорит Джао.

Однако Минфин России и ЦБ отказались переносить сроки на 2028 год. Позиция Минфина нацелена на повышение страховых компенсаций с сегодняшних 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей для пешеходов и тех, кто управляет транспортными средствами. Страховые тарифы, которые будут увеличены, приведут и к повышению страховых премий, считают в Минфине РФ.

Эксперт рассказал о последствиях вступления в силу нововведения для таксистов и пассажиров.

Очевидным плюсом нововведения станет возможность заключать краткосрочные договоры ОСГОП и повышение страховых выплат пострадавшим в ДТП, отмечает эксперт. В рамках данного нововведения также рассматриваются новые механизмы борьбы с мошенничеством и профилактика оного.

По мнению Джао, пока еще рано говорить о том, что произойдет в реальности, но пока плюсы кажутся весомыми и нововведение оправдано.