Названы дата и сроки перекрытия трассы «Кола» в Ленобласти

В Ленинградской области 23 июня перекроют автотрассу Р-21 «Кола». Движение по дороге будет полностью перекрыто из-за разводки моста через реку Свирь, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“».

Переправу разведут на 236 км «Колы» у города Лодейное Поле. Движение будет ограничено на протяжении более двух часов — с 12:50 до 15:00 по местному времени.

Мост разведут для движения по реке барже-буксирного состава. Если он не подойдет к переправе к моменту разводки, то процесс перенесут на следующий день, 24 июня.

По реке пройдет состав «Марал» + «ВЭШ—34007» + «ВЭШ—34008», добавили в управлении федеральных автомобильных дорог.