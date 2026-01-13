Названа цена дизельного УАЗа «Профи» в России

В различных российских регионах дилеры начали продажу грузовых автомобилей УАЗ «Профи», оснащенных двухлитровым турбодизельным двигателем мощностью 136 лошадиных сил. Информацию подтвердили менеджеры торговых площадок, а также пресс-служба компании. Автомобиль продают минимум за 2,35 млн рублей, сообщает Газета.ru .

Легковые и коммерческие автомобили с указанным мотором производятся в Ульяновске, а сам двигатель изготавливается в Елабуге российской компанией Sollers, являющейся владельцем Ульяновского автозавода.

На данный момент клиентам доступны только длиннобазные грузовики с задним приводом и бортовой платформой. Начальная стоимость составляет 2,35 миллиона рублей. В качестве дополнительных опций предлагаются фургоны с изотермическим или промтоварным исполнением.

Представитель Ульяновского автозавода сообщил, что данные о дизельной модификации еще не опубликованы на официальном сайте УАЗ, но скоро эта информация появится. Кроме того, автопроизводитель скоро получит необходимые одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для дизельных версий «Профи» с полным приводом.

Для сравнения, наиболее доступный по цене бензиновый УАЗ «Профи» стоит от 1,93 миллиона рублей. Аналогичный по своим характеристикам Dongfeng Captain-T в настоящее время можно купить за 2,1 миллиона рублей, и это будет промтоварный фургон, а не платформа с тентом. Мощность двигателя — 128 л. с. при объеме 2,2 литра.

