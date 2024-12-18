Названа средняя стоимость автомобиля с пробегом в 2025 году

В 2025 году стоимость новых автомобилей в России может увеличиться до 15%

В 2025 году стоимость новых автомобилей в России может увеличиться до 15%. При этом средняя цена на машины с пробегом в следующем году составит 2,2–2,3 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.

Рост размера утилизационного сбора и ключевой ставки ЦБ, нестабильность курса рубля не позволят избежать подорожания в массовом сегменте автомобилей, отмечают эксперты. При этом объем продаж на российском рынке в 2025 году составит не более 1,4 млн новых автомобилей, что на 10–15% меньше, чем в текущем году.

Цены на вторичном рынке больше зависят от спроса, поэтому сейчас есть предпосылки для увеличения стоимости автомобилей с пробегом.

В 2025 году россияне обратят внимание на рынок автомобилей с пробегом, так как владельцы авто откажутся от покупки новой машины. Это может вызвать рост цен б/у авто, объясняют в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в 2025 году составит 2,2–2,3 млн рублей, прогнозируют эксперты.