Названа причина задымления вагона МЦД-3 в Химках
Прижатие колодок могло привести к задымлению вагона МЦД-3
Специалисты считают, что задымление вагона МЦД-3 в Химках случилось, предварительно, из-за прижатия колодок. Инцидент произошел 5 июня, в результате случившегося никто не пострадал, сообщает «Царьград».
Очевидцы заявляли, что заметили дым из вагона, когда состав стоял на станции Молжаниново. Поезд остановился примерно на 20 минут, после чего уехал на станцию «Химки», где пассажиров эвакуировали.
С платформы электричку убирали усилиями локомотивной бригады, пожар удалось оперативно ликвидировать.
В ходе инцидента никто не пострадал, однако он повлиял на расписание поездов МЦД-3.