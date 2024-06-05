Названа причина задымления вагона МЦД-3 в Химках

Специалисты считают, что задымление вагона МЦД-3 в Химках случилось, предварительно, из-за прижатия колодок. Инцидент произошел 5 июня, в результате случившегося никто не пострадал, сообщает «Царьград» .

Очевидцы заявляли, что заметили дым из вагона, когда состав стоял на станции Молжаниново. Поезд остановился примерно на 20 минут, после чего уехал на станцию «Химки», где пассажиров эвакуировали.

С платформы электричку убирали усилиями локомотивной бригады, пожар удалось оперативно ликвидировать.

В ходе инцидента никто не пострадал, однако он повлиял на расписание поездов МЦД-3.