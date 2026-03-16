Навигацию в Петербурге планируют открыть в начале апреля

Власти Петербурга рассчитывают открыть сезон навигации в первых числах апреля при благоприятной ледовой обстановке. Город готовит инфраструктуру и усиливает контроль за безопасностью, сообщает «Бриф24» .

Прогулочные суда и катера могут выйти в реки и каналы уже в начале апреля, если позволит ледовая ситуация. На набережной Мойки напротив Дворцовой площади откроют новый причал, полностью приспособленный для маломобильных пассажиров.

В пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что за порядком на маршрутах будут следить в реальном времени с помощью камер системы «Безопасный город» и программ мониторинга. Это позволит оперативно реагировать на нарушения и происшествия во время массовых мероприятий, включая «Алые паруса», День Победы и Фестиваль ледоколов.

Город также развивает инфраструктуру для электросудов. Сеть зарядных станций расширяют на Мытнинской и Арсенальной набережных.

«Кроме того, после освобождения акватории ото льда начнутся изыскательские работы для организации пассажирского водного сообщения между причалом „Летняя пристань“ и причалом в Сидоровском канале. В перспективе это позволит интегрировать Кронштадт и Ломоносов в единую водную транспортную систему Санкт-Петербурга», — сообщили в комитете по транспорту.

В прошлом сезоне навигация в городе длилась семь месяцев. Водными трамваями воспользовались более 5 млн человек.

