Национальная система: в РФ могут ввести рейтинг безопасности автомобилей
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Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев заявил, что в России могут воссоздать национальную систему краш-тестов и рейтинг RuNCAP, регулирующий безопасность автомобилей, сообщает Газета.ru.
«Сейчас эта идея не забыта, мы считаем необходимым с учетом появления очень большого количества принципиально новых игроков на рынке национальную систему рейтинговой оценки безопасности легковых автомобилей воссоздать», — сказал Шалаев.
По его словам, вся правовая система для RuNCAP давно готова, необходимо только договориться с зарубежными автопроизводителями, которые активно поставляют свою продукцию на российский авторынок.
Россия начала подготавливать ее реализацию еще в 2019 году, но последующие несколько лет кардинально изменили авторынок в связи с пандемией коронавируса и изменением международных отношений, заключил эксперт.