Национальная система: в РФ могут ввести рейтинг безопасности автомобилей

Эксперт Шалаев: в РФ не забыли идею рейтинга RuNCAP для автомобилей

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев заявил, что в России могут воссоздать национальную систему краш-тестов и рейтинг RuNCAP, регулирующий безопасность автомобилей, сообщает Газета.ru .

«Сейчас эта идея не забыта, мы считаем необходимым с учетом появления очень большого количества принципиально новых игроков на рынке национальную систему рейтинговой оценки безопасности легковых автомобилей воссоздать», — сказал Шалаев.

По его словам, вся правовая система для RuNCAP давно готова, необходимо только договориться с зарубежными автопроизводителями, которые активно поставляют свою продукцию на российский авторынок.

Россия начала подготавливать ее реализацию еще в 2019 году, но последующие несколько лет кардинально изменили авторынок в связи с пандемией коронавируса и изменением международных отношений, заключил эксперт.