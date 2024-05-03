«Народный инспектор» помог выявить 137 случаев парковки на газонах в Подмосковье

Парковать личный автомобиль необходимо по правилам, чтобы не мешать остальным участникам движения и пешеходам. Зафиксировать случаи безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки можно на портале «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Таким образом, с начала года жители выявили 137 случаев парковки в зонах зеленых насаждений, где сумма штрафов составила 227 тыс. рублей. Больше всего нарушителей зафиксировали в Мытищах. Только в апреле было составлено 24 постановления на сумму 24 тыс. рублей. Популярными местами, где ловили автохамов, стали дворы на улицах Силикатная, Тенистый бульвар и проспект Астрахова.

Несмотря на запрет парковки на детских площадках, 12 автовладельцев проигнорировали это правило. Например, к административной ответственности привлекли 5 водителей из округа Пушкинский на 25 тыс. рублей. Оставить автомобили они выбрали в игровых зонах в микрорайонах Новое Пушкино и Янтарный.

Сообщить о нарушении можно буквально за четыре клика. Видео должно содержать информацию о зоне парковки (например, контейнерная площадка, зеленая зона или детская площадка) и четкий номер автомобиля нарушителя. Затем сообщение отправляется на модерацию инспекторам ГУСТ МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.