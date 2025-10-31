«Народная дружина» Рузского округа получила новый автомобиль

Церемония передачи транспортного средства прошла при участии главы Рузского муниципального округа Александра Горбылева. Он вручил ключи дружинникам и выразил им благодарность за добросовестную работу, особо подчеркнув: «Народная дружина» — надежная опора полиции, а ее вклад в обеспечение безопасности округа трудно переоценить.

Автомобиль предоставлен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Этот шаг демонстрирует серьезную поддержку инициатив, направленных на укрепление правопорядка на местах.

Руководитель «Народной дружины» Евгений Вершинин отметил, что приобретение транспорта давно входило в число первоочередных потребностей коллектива. Теперь, с появлением нового автомобиля, возможности дружинников существенно расширяются.

Новый ГАЗ «Соболь» позволит:

повысить эффективность патрулирования городских улиц;

оперативно реагировать на обращения жителей;

проводить профилактические рейды не только в Рузе, но и в отдаленных населенных пунктах округа.

Получение служебного автомобиля — важный этап в развитии «Народной дружины». Благодаря новой технике добровольцы смогут быстрее прибывать на места возможных происшествий, что в конечном итоге сделает жизнь в округе еще безопаснее.

«Теперь „Народная дружина“ сможет еще оперативнее реагировать на ситуации и делать наш округ безопаснее! Спасибо всем, кто заботится о спокойствии Рузы!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.