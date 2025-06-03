Над Подмосковьем пролетел самолет МС-21

В Telegram-канале аэропорта Жуковский появилось видео, запечатлевшее полет российского авиалайнера МС-21 в небе над Подмосковьем. На кадрах видно, как самолет пролетает на небольшой высоте, сообщает «Царьград» .

Следует отметить, что полет МС-21 над территорией аэропорта носил тестовый характер, и пассажиры на его борту пока не перевозятся.

Этот среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет разрабатывается конструкторским бюро «Яковлев» с 2009 года. Отличительной особенностью данной модели является крыло, изготовленное из полимерных композитных материалов. В мировом авиастроении существует всего три типа самолетов, использующих подобную технологию.

Первый полет этого воздушного судна состоялся в 2017 году. Запуск серийного производства намечен на 2026 год. Самолет неоднократно демонстрировался на авиасалонах в Жуковском, однако в 2025 году проведение МАКС вновь было отменено.