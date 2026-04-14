Началось строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро Москвы

«Будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В настоящее время специалисты создают защитные сооружения для котлована, используя технологию «стена в грунте». Она гарантирует защиту стройплощадки и будущего инфраструктурного объекта от оседания грунта и воздействия грунтовых вод. Также ведется освоение площадки и подготовка территории под строительство.

Северный вестибюль станции «Каспийская» будет расположен на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и № 6631, южный — на 6-й Радиальной улице с лестничными сходами на обе ее стороны.

Бирюлевская линия метрополитена соединит территорию бывшей промзоны «ЗИЛ» с районами Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Открытие «рубиновой» ветки улучшит транспортную доступность для более чем 1 млн москвичей в 8 районах города.

