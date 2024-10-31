сегодня в 09:12

На железнодорожном переходе в Дмитрове проведут ремонтные работы

В целях обеспечения гарантийной безопасности на железнодорожном переходе на 66 км Пк 8, расположенном на станции Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги, будут проводиться ремонтные работы. Эти работы связаны со срочными противоаварийными мероприятиями на железнодорожном переходе, что требует отключения световой и звуковой сигнализации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Время и дата выполнения работ: до 16:00 5 ноября.

Невыполнение данного вида работ или перенос на более поздний срок может негативно отразиться на обеспечении безопасности движения поездов и привести к тяжелым последствиям.

Ранее в целях обеспечения гарантийной безопасности движения поездов и автотранспортных средств на железнодорожном переезде 35 км 7 Пк, расположенного на ст. Катуар на участке автодороги, соединяющей Дмитровское шоссе с пос. Некрасовский Савеловского направления, провели противоаварийные работы по укладке и переборке резинокордового настила.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.