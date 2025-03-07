На ж/д станции «Сергиев Посад» женщинам дарили цветы и напоминали о безопасности

В Сергиево-Посадском округе на территории, прилегающей к железнодорожным путям, состоялась акция «Сохрани себе жизнь». Ее организовали специально в преддверии международного женского дня, чтобы иметь возможность поздравить милых дам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие представители администрации Сергиево-Посадского округа, Центральной пригородной пассажирской компании, транспортной полиции, волонтеры и члены народной дружины. Пассажирам раздали листовки с информацией о безопасности поведения на железнодорожных путях, прекрасных дам поздравили с наступающим 8 марта и вручили букеты самых весенних цветов — тюльпанов.

Сотрудники администрации и линейного отдела полиции напомнили прохожим о важности соблюдения правил безопасности. В частности, о необходимости переходить пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, а при движении по территории вокзала или вдоль железной дороги стоит снять наушники и капюшон, который часто мешает нормальному обзору.

Согласно статистике, в 2024 году на железной дороге в округе погибли 6 человек, 1 получил серьезные травмы. Организаторы планируют продолжить работу по профилактике травматизма, в частности, на следующей неделе запланирована беседа о безопасности в школе № 14 поселка Семхоз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.