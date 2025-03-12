На ж/д станции Коломны ликвидировали незаконные ограждения парковки

На территории муниципалитета ликвидированы ограничительные столбы, незаконно установленные на парковочной зоне около железнодорожной станции Коломна. Решение об этом было принято после проведения проверки управлением имущества администрации городского округа Коломна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 1 марта парковка у станции Коломна перешла в разряд платных, поскольку принадлежащая РЖД территория была передана в аренду коммерческому предприятию. Введение платы за стоянку автомобилей вызвало большой общественный резонанс среди населения.

По просьбам жителей администрация городского округа Коломна через управление земельного контроля организовала проверку. Выяснилось, что примерно половина площади парковки расположена на муниципальной земле. Это означает, что арендатор не имел законного основания для монтажа ограничительных столбиков и сбора денежных средств за использование участка. Собственнику выдали предписание демонтировать незаконно установленные объекты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.