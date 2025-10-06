На всех участках выездной дороги из Юрлово в Химках начали укладку асфальта

В Химках в рамках строительства выезда из деревни Юрлово приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на всех участках. Завершить основные строительные работы планируется в конце 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас строительная готовность объекта составляет порядка 70%. Практически на всем участке завершены работы по устройству дренажных систем и подготовительных слоев дорожного полотна, установлен бортовой камень, а наружное освещение смонтировано более чем наполовину», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на строительной площадке ведутся работы по укреплению откосов, устройству шумозащитных экранов и строительству надземного пешеходного перехода — уже монтируется опалубка для его опор. Также продолжается демонтаж старого покрытия на Пятницком шоссе и подготовка оснований под новые тротуары.

На участке Пятницкого шоссе со стороны дублера уже завершены работы по асфальтированию.

Выезд из д. Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Протяженность новой 4-полосной дороги составит 1,5 км, также будет проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.