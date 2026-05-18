На вокзалах Подмосковья раздают бесплатную воду из-за жары

Бесплатную питьевую воду начали раздавать пассажирам на железнодорожных вокзалах и станциях Московского региона из-за аномальной жары. Акция проходит в самые жаркие часы и продлится, пока температура не опустится ниже +28 градусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Воду выдают ежедневно с 14:00 до 17:00 на брендированных стойках. Пункты раздачи организованы на Белорусском, Ленинградском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

По данным ведомства, для пассажиров уже подготовили более 2 тыс. литров питьевой воды. При необходимости запасы будут оперативно пополнять. Раздача продолжится до снижения температуры воздуха ниже +28 градусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.