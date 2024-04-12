На ВДНХ и в Ботаническом саду ограничили передвижение на велосипедах и самокатах
В Ботаническом саду и на ВДНХ запретили езду на велосипедах и самокатах
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Москвичам и гостям города запретили кататься на велосипедах и самокатах на ВДНХ, в Ботаническом саду и парке «Останкино». Об этом сообщает НТВ.
Ограничение действует с 07:00 до 22:00. На территории установлены запрещающие знаки.
В конце марта на территории ВДНХ уже действовал запрет на передвижение на средствах индивидуальной мобильности.
Ранее стало известно, что сервис городского велопроката «Велобайк» возобновит бесплатные поездки на электровелосипедах 2.0 в Москве. Бесплатно прокатиться можно будет по безлимитным билетам «Единый» и картам москвича для обучающихся.