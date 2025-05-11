На Варшавском и Загородном шоссе вместо трамваев курсируют автобусы
Шесть трамвайных маршрутов в Москве временно заменены автобусами
В субботу вечером в районе Варшавского и Загородного шоссе произошёл сбой в работе трамвайного движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По техническим причинам были задержаны трамваи маршрутов № 3, 16, 26, 38, 47 и 49.
Организованы временные меры: введён автобусный маршрут-дублёр между станциями метро «Профсоюзная» и «Тульская».
Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями водителей.
Время восстановления трамвайного движения не уточняется.