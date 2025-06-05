На улице Энгельса в Воскресенске рабочие приступили к укладке асфальта

В городском округе Воскресенск продолжаются масштабные работы по ремонту дорог. Так, в микрорайоне Новлянский на улице Энгельса сотрудники подрядной организации приступили к укладке асфальта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подобные работы продолжаются и в центральной части округа. На улице Пионерской ведется установка бортового камня. На объекте работают две единицы техники и шесть рабочих, а также один инженерно-технический работник.

Работы по ремонту дороги уже завершились на улице Западной. Здесь заменили порядка 1 км асфальтового покрытия.

Ремонт муниципальных дорог проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Общий объем текущего ремонта дорог местного значения в этом году составит более 22 км на 68 участках. Дорожные работы проводятся в несколько этапов с апреля по октябрь в зависимости от погодных условий.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.