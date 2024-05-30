На улицах Звенигорода специалисты наносят новую дорожную разметку

С 16 апреля в Одинцовском округе выполняются сезонные работы — обновление горизонтальной и вертикальной разметки на дорогах муниципалитета. Технология предусматривает использование как холодного, так и термического пластика. В соответствии с контрактами, суммарно предстоит обновить 49 тыс. кв. метров разметки, из них 10 тыс. — в Звенигороде. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Качество выполняемых работ на улице Некрасова проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Проверил, как в Звенигороде обновляют дорожную разметку. Работы производятся холодным способом: сначала на асфальте размечают полосы «зебры», затем рабочие наносят специальный пластик, разравнивают его, присыпают стеклошариками, чтобы переход было видно в темноте, и прокатывают специальными валиками. Высыхает разметка от 10 мин до часа, в зависимости от погоды. Чтобы она прослужила как можно дольше, материал наносят исключительно на сухое и чистое покрытие. Кроме того, температура на улице в этот момент должна быть выше +10 градусов. На территории округа сейчас задействованы три бригады, которые работают вручную, и один механизированный комплекс. Обновление дорожной разметки планируем завершить к июлю», — сообщил Иванов.

В Звенигороде уже нанесли 860 кв. метров холодным способом — это пешеходные переходы, искусственные неровности и «дубли» дорожных знаков. Горячим способом разметили порядка 1 тыс. кв. метров — осевые и краевые линии на асфальте. В масштабах всего Одинцовского округа работа выполнена уже почти на треть от общего объема: горячим способом обновили 12,9 тыс. кв. метров, холодным — 2,5 тыс. кв. метров.

Для нанесения горячего термопластика применяются разметочные машины. В специальном котле состав разогревается до 220 градусов, для повышения светоотражающих свойств к нему также добавляют стеклошарики. Одна такая машина способна разметить до 20 км дорог за рабочую смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.