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На Украине утром временно приостанавливали проезд через КПП «Орловка»

Проезд через пункт пропуска «Орловка» был временно приостановлен утром на Украине. Это произошло после ночных прилетов, сообщает украинская таможенная служба в своем Telegram-канале .

Все пропускные операции были временно приостановлены до 11:00. Позднее представители таможенной службы сообщили о возобновлении работы пункта пропуска.

Отмечается, что приостановка была связана с осуществлением «мер по стабилизации функционирования после ночной атаки». Туристов просили при планировании поездок учитывать указанные обстоятельства.

Пункт пропуска «Орловка» расположен на границе Украины с Румынией. Он находится в Одесской области.

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