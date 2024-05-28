На участках автодороги М-12 «Восток» ввели абонементы

С учетом мнения пользователей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М-12 «Восток», госкомпания «Автодор» с 27 мая ввела семь абонементов на проезд. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Приобретение абонемента позволит сэкономить в пересчете на одну поездку от 15 до 20%. Так, абонемент на проезд по маршруту Сергач — Шумерля на 20 поездок для автомобилей I тарифной группы обойдется в 4 930 рублей и 8 560 рублей — для II категории, что на 20% ниже установленного тарифа.

23 апреля стоимость проезда по указанному маршруту была снижена на 4%.

После ввода абонементов будет проведен дополнительный анализ их использования с целью выявления и удовлетворения потребностей пользователей автомобильной дороги М-12 «Восток» с учетом баланса интересов всех участников.

В декабре 2023 года было открыто движение по всей протяженности М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Это позволило значительно сократить время в пути, перераспределить потоки транспорта и повысить уровень безопасности движения в коридоре дорог М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.