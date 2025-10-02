На центральной улице Королева завершили ремонт дороги

В 2025 году в Королеве продолжился капитальный ремонт муниципальных дорог. В настоящее время дорожная служба завершила работы по укладке нового асфальта на узкой части проспекта Королева, протяженность обновленного участка составила 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе работ были использованы высококачественные асфальтобетонные смеси, произведенные из отечественных материалов. Кроме того, рабочие здесь заменили бордюрный камень и нанесли новую дорожную разметку.

Особое внимание было уделено и реконструкции сети ливневой канализации в этом районе. На данном участке дороги специалисты заменили старые трубопроводы, колодцы и другие конструкции на современные и надежные элементы. Эти меры позволят жителям и гостям нашего города не только наслаждаться более комфортными условиями для передвижения, но и оценить улучшение системы водоотведения.

В этом году в Королеве отремонтировали четыре дороги — в микрорайоне Юбилейный на улице Лесной, проспекте Королева и улицах Строителей и Октябрьской. Общая площадь составила более 30 тыс. кв. м.

По итогам голосования на портале «Добродел» эти участки дорог были включены в программу капитального ремонта.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.