На трех шоссе Подмосковья оптимизировали движение

сегодня в 12:23

За неделю специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали работу светофорных объектов на четырех перекрестках, улучшив их пропускную способность. Работы провели в Мытищах, Домодедове и Ленинском округе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Мытищах на пресечениях Пироговского шоссе и ул. Угольной, а также Олимпийского проспекта с ул. Комбиферма проработали режим светофоров выходного дня, сократив время работы общего цикла.

Добавили утренний и вечерний режимы работы светофора на 4-м км Домодедовского шоссе у остановки «Щербинки» в Домодедове.

Также по просьбам жителей р. п. Боброво Ленинского округа увеличили время выезда с ул. Крымской на Расторгуевское шоссе в утренний час пик.

В ведомстве отметили, что оптимизация движения на дорогах Подмосковья продолжается. Специалисты регулярно мониторят ситуацию и при необходимости вносят точечные корректировки, чтобы повысить пропускную способность участка дороги и ликвидировать заторы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.