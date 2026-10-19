На трех региональных дорогах Подмосковья установили новые светофоры

Мосавтодор за минувшую неделю установил новые светофоры в Щелкове, Серебряных Прудах и Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Щелкове новый светофор установили на пересечении Фряновского шоссе и Лучистой улицы. Его интегрировали в существующую систему светофорного регулирования. Это позволит согласовать транспортные потоки, повысить безопасность движения и сделать проезд перекрестка комфортнее.

В Серебряных Прудах светофор установили на улице 8 Марта, а в Одинцовском округе — на Луцинском шоссе возле остановки общественного транспорта «Песцовая гора». Новые объекты помогут упорядочить движение транспорта и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

Мосавтодор регулярно проверяет работу светофоров на региональных дорогах Подмосковья и при необходимости корректирует их режимы. Модернизация и установка новых объектов помогают оптимизировать транспортные потоки и увеличить пропускную способность отдельных участков.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.