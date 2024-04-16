На трассе М-11 «Нева» в Подмосковье повысили скоростной режим

На ряде участков М-11 «Нева» и М-4 «Дон» повысили скоростной режим, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 «Нева» от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга.

С 7 ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов в зимний период.

Также с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 «Дон» с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1 091 по 1 119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.