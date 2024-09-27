На трассе М-1 в Подмосковье прошли учения специалистов «Автодор»

На 66 км трасы М-1 «Беларусь» в Московской области прошли учения по ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Мероприятие было организовано для отработки совместных действий экстренных служб Московской области при ликвидации последствий ЧС и оказании помощи пострадавшим при ДТП. В учениях приняли участие специалисты Госкомпании «Автодор», экипажи аварийных комиссаров, аварийные бригады, представители ГУ МЧС России и ГУ МВД России по Московской области, сотрудники медучреждений и другие специалисты.

В рамках учений были отработаны вопросы организации оповещения учреждений и ведомств, взаимодействие штаба, а также организации и выполнения мероприятий по ликвидации последствий ЧС и эвакуации пострадавших.

По завершению мероприятий участники отметили, что успешное выполнение задач по ликвидации последствий ДТП зависит от максимальной оперативности и слаженной работы всех задействованных служб и ведомств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.