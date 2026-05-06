На трассе М-1 в Подмосковье почтили память воинов-дорожников

Торжественная церемония к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла на 71-м км трассы М-1 «Беларусь» у мемориала воинам-дорожникам в Подмосковье. Участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В мероприятии приняли участие директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Александр Соколовский, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Олег Ступников, представители дорожных организаций и ветераны отрасли. Подмосковье представлял заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Олег Бурцев.

«В преддверии Дня Победы мы с благодарностью вспоминаем подвиг героев. Неоценимый вклад в Победу внесли дорожники и транспортники: они обеспечивали связь и снабжение фронта и тыла. Несмотря на тяжелые испытания, мужество воинов не позволило врагу сломить страну и народ», — отметил Александр Соколовский.

Он подчеркнул, что министерство выражает признательность специалистам, восстановившим дорожное хозяйство страны после войны.

«Этот памятник — главный символ отрасли, возведенный в честь дорожников, одними из первых встретивших тяготы войны. Сегодня традиции героизма продолжаются: с 2022 года коллеги строят и восстанавливают дороги в воссоединенных регионах», — сказал Вячеслав Петушенко.

Олег Понарьин добавил, что память о событиях 1945 года с каждым годом только укрепляется, и поздравил ветеранов с наступающим праздником.

Мемориал открыли 7 мая 2002 года. Он посвящен семи воинам-дорожникам, которые 23 апреля 1942 года на 135-м км Минского шоссе вступили в бой с превосходящими силами противника и ценой жизни выиграли время для перегруппировки советских войск. В годы войны трасса М-1 «Беларусь» была одной из ключевых магистралей: по ней снабжали Московский оборонительный узел и Западный фронт. В состав комплекса также входит часовня иконы Божией Матери Смоленской, построенная и освященная 5 мая 2008 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.