На трассе М-1 в Подмосковье отработали ликвидацию крупного ДТП

Межведомственные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на северном обходе Одинцова в Подмосковье. В тренировке участвовали около 40 специалистов и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Учения состоялись на трассе М-1 «Беларусь». В них приняли участие представители госкомпании «Автодор», подразделения МЧС России, сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, бригады скорой помощи и подрядные организации.

По легенде, на участке дороги столкнулись легковой и грузовой автомобили. Из-за разлива топлива произошло возгорание грузовика, что привело к затруднению движения транспорта. Прибывшие службы оцепили место происшествия, организовали регулирование потока машин и приступили к спасательной операции. Пострадавших деблокировали из поврежденных автомобилей, оказали им первую помощь и передали медикам.

После ликвидации пожара дорожные службы очистили проезжую часть, эвакуировали транспорт и полностью восстановили движение. Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным, что позволило отработать взаимодействие всех служб.

На скоростных трассах «Автодора» круглосуточно работают аварийные комиссары. Вызвать их можно по номеру *2323.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.