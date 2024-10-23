На трассе ЮЛА в Подмосковье завершается строительство эстакады через реку

В целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет основные магистрали юго-востока региона и позволит значительно сократить время в пути, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На финальном этапе строительства находится эстакада через реку Купелинку и проектируемую автодорогу: ведется гидроизоляция и завершение устройства монолитных конструкций. Эстакада обеспечит удобное движение между развязками на Симферопольском и Каширском шоссе.

«Работы на ЮЛЕ ведутся в строгом соответствии с графиком, одновременно на всех ключевых участках трассы. В проекте задействовано более 2,5 тысяч специалистов и 650 единиц техники», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Одним из ключевых участков будущей трассы также является автодорожный тоннель в городе Видном. Здесь строители ведут работы по армированию стен тоннеля, который значительно улучшит транспортную доступность города, снизив нагрузку на существующую дорожную сеть. Одновременно продолжаются работы по строительству пешеходного тоннеля в составе транспортной развязки с Расторгуевским шоссе: строители завершили работы по устройству котлована и бетонированию перекрытия. Ведется установка опалубки стен и устройство гидроизоляции.

На пересечении Каширского шоссе с железной дорогой Павелецкого направления почти завершены работы по забивке свай и монтажу пролетного строения строящейся эстакады. Также ведется строительство моста через реку Пехорку в округе Люберцы, который свяжет Егорьевское шоссе и трассу М-12 «Восток». На участке завершается забивка свай и бетонирование основных конструкций.

Строители завершили бетонирование опор и приступили к монтажу пролетного строения путепровода в составе будущей транспортной развязки на пересечении с Новорязанским шоссе.

Всего на ЮЛЕ будет возведено более 60 новых искусственных сооружений, одним из главных станет мост через р. Москву (600 м), который свяжет Лыткарино и Ленинский округ. В декабре 2024 года запланировано открыть движение по некоторым участках ЮЛЫ — дорога длиной порядка 45 км пройдет через Балашиху, Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы, Раменский округ, и разгрузит федеральные трассы: М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-12 «Восток».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.