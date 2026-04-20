Школы Богородского округа провели субботники 18 апреля

Педагоги и учащиеся образовательных учреждений Богородского округа 18 апреля вышли на субботники и привели в порядок школьные территории после зимы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Апрель традиционно считается временем весенних субботников. После схода снега коллективы центров образования округа начали уборку с собственных территорий — школьных дворов и прилегающих участков.

В центре образования № 5 педагоги и ученики собрали прошлогоднюю листву, подмели дорожки и подготовили клумбы к новому сезону. Ногинская коррекционная школа-интернат убрала не только свою территорию, но и расположенную рядом березовую рощу.

В селе Кудиново сотрудники Центра образования № 35 организовали генеральную уборку сразу на двух площадках — в школе и детском саду. В планах учреждения — очистка территории от листвы и веток, уход за клумбами, подготовка игровых и прогулочных зон.

«Приятно видеть, когда к нам присоединяются и семьи воспитанников, и старшеклассники. Такие совместные дела сплачивают и делают общий дом уютнее», — отметили педагоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.