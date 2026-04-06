сегодня в 05:46

На территории Курской области объявлена авиационная опасность, сообщатся в Telegram-канале оперштаба регионального правительства.

«Курская область: авиационная опасность. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее средства противовоздушной обороны за 3 часа уничтожили 148 БПЛА ВСУ над российскими регионами. В частности, беспилотники были сбиты над Белгородской и Курской областями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.