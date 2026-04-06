сегодня в 00:19

Силы ПВО за 3 часа сбила 148 беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны за 3 часа уничтожили 148 БПЛА ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 20.00 до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, беспилотники были сбиты над Белгородской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее осколки сбитых беспилотников, атаковавших Севастополь, упали в парке.

