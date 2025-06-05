На стройплощадке моста через канал Москвы в Дмитрове начали ставить подпорную стену

В Дмитрове стартовала масштабная реконструкция моста через канал им. Москвы, в рамках которой предусмотрено строительство нового мостового перехода и демонтаж старого сооружения. Также планируется построить двухполосный путепровод на месте переезда через ж/д Савеловского направления. Новый путепровод избавит от дорожных заторов на проблемном участке и позволит жителям экономить в пути до 40 минут. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники начали строительные работы по новому мосту, открыть движение по которому планируем в IV квартале 2026 года, а полностью завершить все работы по проекту — в IV квартале 2028 года. Сейчас выполнили усиление конструкций существующего моста и приступили к устройству свайного основания под подпорную стену со стороны Дмитровского шоссе. Это знаковый проект для Московской области, который улучшит качество жизни для более чем 80 тыс. жителей Дмитрова», — рассказал вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

Параллельно на строительной площадке ведется устройство форшахты — специальной направляющей конструкции, которая предотвращает осыпание грунта и обеспечивает сохранение контура скважин для дальнейшего погружения буронабивных свай. Также проводится подготовка площадки для оборудования буровой установки, переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону работ.

В соответствии с проектом, участок реконструкции определен от примыкания ул. Ново-Рогачевской к ул. Правобережной до примыкания к ул. Профессиональной. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,3 км. Дорогу расширят до 4 полос движения. Кроме того, будет выполнена реконструкция участка ул. Профессиональной, построен съезд ул. Луговую. Параллельно ул. Профессиональной будет обустроен проезд вдоль ж/д, который соединит ул. Семенюка и ул. Оборонную, в составе проезда будет построен мост через ручей Березовец. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, установлены шумозащитные экраны.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность ул. Ново-Рогачевской, что позволит обеспечить удобный въезд/выезд на Дмитровское шоссе в сторону Москвы и области. Улучшится транспортная доступность социальных объектов, жилых микрорайонов в западной и восточной частях города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.