сегодня в 17:46

На станции Томилино в Люберцах прошел рейд по безопасности на железной дороге

В Люберцах на станции Томилино прошел профилактический рейд по безопасности на железной дороге. В ходе рейда представители администрации совместно с волонтерами региона напомнили жителям главные правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали 30 информационных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Московской области для снижения смертности на железной дороге ежедневно сотрудники транспортной полиции проводят специальные дежурства на станциях, где зафиксировано наибольшее число смертельных случаев.

Всех жителей и гостей региона призывают не отвлекаться на телефон и переходить через ж/д пути только на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.