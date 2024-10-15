На станции Орехово-Зуево Горьковского направления возобновили движение

сегодня в 19:02

После временной приостановки движения на станции Орехово-Зуево Горьковского направления некоторые поезда отстают от графика, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги .

Уточняется, что приостановка движения поездов была связана с работой правоохранительных органов. В настоящее время стражи порядка завершили свои действия и движение возобновилось.

Сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы сократить время опоздания задержанных поездов.

Несколько поездов дальних маршрутов Горьковского направления следуют в сторону российской столицы с отклонением от графика. Пассажирам приносят извинения за неудобства. В ближайшее время работа поездов вернется к расписанию.