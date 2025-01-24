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На северо-востоке столицы восстановили сквозной проезд к многоквартирным домам

В столичном районе Ростокино сотрудники Госинспекции по недвижимости освободили участок общего пользования вблизи жилого квартала от самовольного захвата. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Незаконно установленные ворота и забор ранее преграждали сквозной проезд по адресу: улица Бажова, вл. 13. Пешеходы ходили в обход, а автомобилисты не могли попасть во двор жилого дома.

«Инспекторы установили, что ограждения были размещены без разрешений и согласований: документы на установку забора с воротами не выдавались, земельный участок в аренду не предоставлялся», — отметил Бобров.

Он добавил, что сейчас нарушение устранено — беспрепятственный проезд и проход в жилой сектор обеспечены, а ограждения демонтированы.

Иван Бобров подчеркнул, что самовольно установленные шлагбаумы, заборы и прочие ограждающие устройства незаконны и подлежат демонтажу.

Чтобы своевременно выявлять и пресекать самовольные ограничения доступа на участки общего пользования инспекторы активно сотрудничают с москвичами. Telegram-бот «Свободный доступ» является удобным инструментом для такого взаимодействия. При помощи чат-бота жители сигнализируют ведомству о возможных нарушениях, тем самым предупреждая неправомерную установку ограждений.