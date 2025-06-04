На Северном шоссе в Раменском стартовал масштабный ремонт дороги

В Раменском полным ходом идут работы по ремонту автомобильной дороги на Северном шоссе. На участке протяженностью 2,5 км снимают старое дорожное полотно и укладывают новый асфальт, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время старое покрытие демонтируют, а взамен укладывают новый асфальтобетон на площади 34 650 кв. м. Помимо этого, подрядчики занимаются укреплением обочин, чтобы повысить безопасность для автомобилистов.

После завершения основных работ на отремонтированном участке установят искусственные неровности — так называемые «лежачие полицейские». Также будет нанесена новая разметка для организации движения транспорта.

Ремонт Северного шоссе планируется полностью завершить к 11 июня текущего года. Эти работы призваны обеспечить комфортные и безопасные условия для автомобилистов на одной из ключевых транспортных артерий Раменского.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.