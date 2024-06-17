На Северном обходе Лобни асфальтируют развязку на Рогачевском шоссе

Продолжаются работы завершающего этапа Северного обхода Лобни. По сообщению Минтранса Подмосковья, сейчас подрядчик начал асфальтировать транспортную развязку на Рогачевском шоссе, передает пресс-служба администрации городского округа.

Асфальт укладывают по основному ходу и на съездах развязки № 10 и № 11 со стороны автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая».

Параллельно на объекте красят эстакаду через Рогачевское и Краснополянское шоссе, а также заканчивают реконструкцию участка Краснополянского шоссе.

Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года.

Дополнительно для улучшения транспортной ситуации и вывода грузового транспорта из Лобни до конца 2024 года начнется строительство продолжения Северного обхода — подъезда к улице Гагарина. Также в планах — строительство участка в сторону микрорайона Восточный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.