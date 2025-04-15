На самом коротком и протяженном маршрутах «Мострансавто» совершено 38 тыс поездок

С начала этого года в автобусах «Мострансавто» по самому короткому и наиболее протяженному маршрутам, проходящим в пределах Подмосковья, зафиксировано более 38 тыс. трансакций. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На самом протяженном маршруте, которым остается № 327к «Перхурово — м. Котельники» (МАП № 4 г. Раменское), жители и гости Московской области совершили более 7,5 тыс. поездок. Почти половина поездок совершена по соцкартам — 3,5 тыс. операций. Банковскими картами оплатили проезд 3 тысячи раз, и по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — 1 тыс. оплат. Длина маршрута составляет около 200 км, а время в пути в среднем — 3 ч. 45 мин.

На самом коротком маршруте компании — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (МАП № 10 г. Королев) — зафиксировано более 30,5 тыс. трансакций с начала года. Здесь по соцкартам оплачено три четверти от общего количества поездок. По банковским картам зафиксировано 5 тыс. поездок и по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — 3 тыс. Протяженность маршрута в одну сторону составляет 2,5 км, в обратную — 3,2 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.