На ряде улиц Москвы с 1 июля снизят стоимость городской парковки

На 12 улицах столицы с 1 июля парковка будет дешевле. Тариф понизят из-за того, что загруженность машино-мест на данных участках менее 50%, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Также изменят тарифы на 12% улиц с платной парковкой, на которых средняя занятость превышает 80%. Благодаря этому будут эффективнее разгружаться самые востребованные участки парковок, перераспределяться трафик и сокращаться перепробеги машин, водители которых ищут свободные места. Кроме того, с 1 июля скорректируют тарифы на ряде парковок со шлагбаумами в центре Москвы.

Предельный тариф скорректируют в местах, где возле домов жителей не хватает свободных парковочных мест даже с текущими высокими тарифами. К таким платным парковкам относится 1% — расположенные в центре на улицах Неглинная, Солянка, Петровка, Ильинка и других. Эти улицы имеют много точек притяжения автомобилистов — достопримечательности, бизнес-центры, рестораны. Проживающие на данных улицах москвичи часто не могут припарковаться рядом с домом, потому что парковочные места при действующем тарифе все равно оказываются заняты подолгу. Новый тариф будет составлять 600 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Местным жителям парковку оплачивать не нужно.

С 5 августа парковочные места рядом с домом станет проще находить жильцам еще 88 участков улиц в районах точек притяжения. Все адреса согласовали с местными муниципальными депутатами. Жителям районов платить за парковку не нужно. При этом платные места освобождаются в 4,5 раз быстрее бесплатных. Уже в начале августа местным жителям будет комфортнее парковаться. Для этого им нужно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. Подробнее обо всех изменениях можно узнать на Едином транспортном портале.